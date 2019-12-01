11 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе начнется заседание Общественной молодежной палаты.

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пресс-конференция на тему "Перспективы развития экспорта Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется дискуссионная площадка по реализации региональной целевой программы "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения в Тюменской области" на 2018-2025 годы.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской городской думе (Первомайская, 20) начнется вручение паспортов 14-летним тюменцам.

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется внеочередное заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 16 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" и конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" 2019 года.

В Тюмени в 16 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети будут рассматриваться вопросы о присвоении наименований безымянным элементам улично-дорожной сети.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет октября, 23а, ст. 1) начнется открытая встреча с директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павлом Белявским.

В Тюмени в 10 часов в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) начнется праздничная акция "Весело, весело встретим Новый год!".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) начнется час общения "Правовая планета детей".

В Тюмени в 12 часов в библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) начнется квест-игра "Как Нюрочка с Даруночкой новогоднюю сказку сочиняли".

В Тюмени в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется тематический вечер "И клятву верности сдержали...".

В Тюмени в 17 часов 30 минут и в 19 часов 30 минут в Доме печати (ул. Осипенко, 87) начнется премьера спектакля vолодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко "Я убил Царя".

Этот день в истории:

1618 (1 декабря по старому стилю) - заключено Деулинское перемирие на 14,5 лет между Россией и Речью Посполитой. Россия вынуждена была уступить Польше Черниговскую, Смоленскую и Новгород-Северскую земли, а также 29 городов.

1918 - родился писатель Александр Солженицын.

1922 - родился спортивный телекомментатор Николай Озеров.

1936 - король Великобритании Эдуард VIII отрекся от престола ради вступления в брак с американкой Уорфилд-Симпсон. Престол перешел к его брату Георгу VI.

1941 - США объявили войну фашистской Германии и Италии.

1954 - родился Андрей Макаревич, создатель и лидер популярной группы "Машина времени", певец, композитор, поэт.

1967 - умер Сидор Ковпак, командир партизанской армии, действовавшей в годы Великой Отечественной войны на Украине.

1994 - федеральные войска перешли границу Чечни.