12 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (Республики, 52) начнется тридцать седьмое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется первый региональный специализированный форум-выставка #возМОЖНОсти.

В Тюмени в 14 часов в Большом зале заседаний правительства области начнется церемония вручения паспортов молодым гражданам Тюменской области в рамках областной акции "Мы - граждане России".

В Тюмени в 16 часов в Большом зале заседаний правительства области начнется торжественная церемония вручения наград Тюменской области.

Единый день открытия мастерских, созданных в рамках национального проекта "Образование", пройдет в шести колледжах и техникумах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.

В Тюмени в 17 часов в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется церемония награждения финалистов городского конкурса физкультурной, спортивной работы "Тюмень спортивная".

В Тюмени в 18 часов в СК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется фестиваль КВН.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется новогодний квиз.

В Тобольске в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4) начнется деловая игра в рамках проекта Soft Skills Корпорация.

В Ишиме в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина 7) начнется зимняя перезагрузка от психологов.

В Ишиме состоится открытое первенстве по дзюдо города Ишима.

Этот день в истории:

627 - завершилась победой византийцев, сумевших отстоять Малую Азию.

1787 - Американский штат Пенсильвания ратифицировал Конституцию США.

1817 - в Москве состоялось торжественное открытие Манежа.

1905 - Советом народных депутатов провозглашена Новороссийская республика.

1911 - Столица Индии перемещена из Калькутты в Дели.

1941 - Великая Отечественная война: освобождены Солнечногорск и Сталиногорск.

1955 - рабочий поселок Братск преобразован в город.

1961 - в США запущен на орбиту первый в мире радиолюбительский спутник OSCAR-1.

1963 - Кения получила независимость от Великобритании.

1993 - всенародным голосованием принята новая Конституция Российской Федерации.

2008 - Швейцария присоединилась к Шенгенской зоне и стала 25-й страной-участницей соглашения о безвизовом перемещении.