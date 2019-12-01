Схема движения пешеходов изменится на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru/
Схема движения пешеходов изменится на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск с 16 по 30 декабря, сообщает Уралуправтодор.
Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ надземного пешеходного перехода, расположенного на 27 км автомобильной дороги.
Передвижение пешеходов через дорогу будет осуществляться по специально оборудованному нерегулируемому наземному пешеходному переходу.