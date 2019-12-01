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Схема движения пешеходов изменится на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 17:10 12 декабря 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru/ | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru/

Схема движения пешеходов изменится на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск с 16 по 30 декабря, сообщает Уралуправтодор.

Изменения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ надземного пешеходного перехода, расположенного на 27 км автомобильной дороги.

Передвижение пешеходов через дорогу будет осуществляться по специально оборудованному нерегулируемому наземному пешеходному переходу.

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# надземный переход , пешеходы , трасса , Уралуправтодор

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