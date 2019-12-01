13 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских д. 8/1) начнется областная конференция "Современные технологии в хирургии органов головы и шеи".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция на тему: "О новогодних и рождественских мероприятиях в городе Тюмени".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется ежегодный "Тест по истории Отечества" в рамках проекта "Большая история".

В Тюмени в 12 часов в центре "Мои документы" (ул. 50 лет октября, 57а) начнется мероприятие к 10-летнему юбилею портала государственных услуг.

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 24 начнется заседание круглого стола на тему: "О предоставлении муниципальной услуги по согласованию паспорта фасадов здания, строения, сооружения на территории муниципального образования".

В Тюмени в 18 часов 30 минут во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоится празднование 50-летнего юбилея детско-юношеского центра "Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова".

Этот день в истории:

1466 - умер Донателло - выдающийся итальянский скульптор, представитель флорентийской школы раннего Возрождения.

1642 - голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию.

1797 - родился немецкий поэт Хайнрих Хайне.

1873 - родился поэт Валерий Брюсов, основоположник символизма в русской литературе.

1908 - родился актер театра и кино Ростислав Плятт.

1909 - умер поэт, переводчик, драматург Иннокентий Анненский.

1944 - во Франции умер русский художник, основатель абстракционизма в живописи Василий Кандинский.

1947 - в индийском городе Наггар скончался легендарный русский художник, археолог, писатель, философ Николай Рерих.

1971 - на советский экран вышла комедия "Джентльмены удачи".

1983 - покончил с собой министр внутренних дел СССР Николай Щелоков, обвиненный в коррупции.

1988 - умер советский художник Федор Решетников, автор известной картины "Опять двойка".