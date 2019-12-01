14 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) и в школе № 94 (проезд Солнечный, 24) начнутся соревнования по волейболу в зачет XXI городской спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных организаций Тюмени.

В Тюмени в 9 часов во всех территориальных поликлиниках города начнется профилактическая акция "Доктор с вами", посвященная вопросам женского здоровья.

В Тюмени в 10 часов в МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8/1) начнется областная конференция "Современные технологии в хирургии органов головы и шеи".

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109, корп. 1) начнутся открытые чемпионат и первенство города Тюмени по пауэрлифтингу (троеборье), в 18 часов начнется торжественная церемония открытия соревнований.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) показом спектакля "Двенадцать месяцев" откроется праздничный марафон.

В Тюмени в 10 часов в фитнес-клубе WellnessFit&SPA (ул. Чукотская, 7а) начнется день открытых дверей, пройдут бесплатные тренировки в получасовом формате.

В Тюмени в 11 часов на набережной Туры на Масловском взвозе тюменцы попробуют побить рекорд Китая, представив 2 тыс. 020 снежных фигур (снеговиков). Фигуры не выше полуметра необходимо слепить заранее и привезти на набережную.

В Тюмени в 11 часов в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется торжественное открытие чемпионата города Тюмени по гиревому спорту.

В Тюмени в 11 часов в Нобель-Парке (ул. Пермякова 1, стр. 5) стартует семейный фестиваль Santa Fest.

В Тюмени в 12 часов в ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) начнется вторая конференция-игротека "Земля отцов­_72".

В Тюмени в 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Тюмень, ул. Челюскинцев, 46) начнется спектакль "Дедовы валенки" на основе рассказов участников и лауреатов Международного детско-юношеского конкурса "Лето Господне" им. Ивана Шмелева и воспоминаний ветеранов войны.

Этот день в истории:

1893 — в Москве на Красной площади торжественно открыты Верхние торговые ряды.

1900 — опубликование учения Макса Планка о квантовой механике.

1911 — экспедиция Руаля Амундсена впервые достигла Южного полюса.

1913 — остров Крит официально аннексирован Грецией.

1943 — постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) утвержден Государственный гимн СССР.

1955 — Австрия, Албания, Болгария, Венгрия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Камбоджа, Лаос, Ливия, Непал, Португалия, Румыния, Финляндия, Цейлон приняты в ООН.

1958 — третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды (463 км от Южного полюса) и основала там временную станцию "Полюс недоступности".

1998 — начала свое вещание радиостанция "Наше радио".

2004 — открыт Виадук Мийо, самый высокий в мире транспортный мост.