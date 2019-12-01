15 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДЮСШ "Водник" начнется торжественное открытие первенства спортивной школы по ушу, в 11 часов 30 минут начнутся соревнования.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Рылеева, 34) начнутся "I студенческая дартс-лига Тюмени" и "V дартс-лига Тюмени" сезона 2019–2020 гг.

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109, корп. 1) начнется чемпионат и первенство города Тюмени по пауэрлифтингу (троеборье). Церемония закрытия соревнований и награждение начнутся в 17 часов.

В Тюмени в 10 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Пермякова, 37) начнется II школьный конкурс эстрадного вокала New Star.

В Тюмени в 11 часов в "Нобель-Парке" (ул. Пермякова 1, стр. 5) начнется семейный фестиваль Santa Fest.

В Тюмени в 12 часов на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" начнется торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения в Президентский полк.

В Тюмени в 13 часов начнется лекция с Александром Соколовым "Технологии по палеолиту. Космос и ДНК на службе у археологов и антропологов" в рамках проекта "КонцептХаб".

В Тюмени в 18 часов в театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль-променад инклюзивной театральной лаборатории "Здесь Я".

В Тобольске в 20 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Красноармейская 6/4) начнется церемония награждения участников лидерской премии Student.

Этот день в истории:

1832 - родился Густав Эйфель, французский инженер, создатель знаменитой башни.

1845 - умер декабрист Михаил Лунин.

1903 - родился советский кинорежиссер Юрий Райзман.

1904 - погиб руководитель обороны Порт-Артура генерал Роман Кондратенко.

1938 - при испытании нового истребителя погиб летчик Валерий Чкалов.

1965 - открылось регулярное движение поездов по трассе Абакан - Тайшет.

1966 - умер знаменитый мультипликатор Уолт Дисней.

1970 - советская межпланетная космическая станция "Венера-7" достигла поверхности Венеры.

1981 - умер советский киноактер Михаил Жаров.

1989 - в Румынии началась революция.

1995 - члены Европейского экономического сообщества решили назвать новую общеевропейскую валюту "евро".