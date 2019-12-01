Мастер-класс по трансферу технологий пройдет в ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Мастер-класс "Трансфер технологий из Центров компетенций НТИ в промышленность: лучшие практики, инструменты, извлеченные уроки" пройдет на базе ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1, ауд. 312 (SAS) 13 декабря, начало в 10 часов. Его проведет директор Центра управления технологическим развитием НТИ компании "РВК" Арсен Гареев, сообщает вуз.

Встреча состоится в рамках реализации проекта Центра комплексного развития компетенций руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

"Программа "Центры компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций" реализуется в России с 2017 года. Ее цель – сформировать сеть инженерно- образовательных консорциумов на базе российских университетов и научных организаций для создания инновационных решений в области "сквозных" технологий, обеспечивающих глобальное лидерство компаниям, которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг. Оператором программы является АО "РВК"", – пояснил проректор по персоналу и организационному развитию ТюмГУ Андрей Латышев.

За время реализации программы накоплен большой опыт по решению поставленных задач, апробированы различные модели и инструменты. В ходе открытой лекции будет предоставлена информация о накопленном опыте, озвучены лучшие практики, лектор расскажет об инструменты для взаимодействия с различными Центрами компетенций НТИ.