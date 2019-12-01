В тюменских колледжах открылись мастерские для профессиональной переподготовки

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

30 обновленных мастерских начали работу в шести колледжах Тюмени, Тобольска и Ялуторовска 12 декабря. Пройти переподготовку можно будет по таким направлениям, как информационно-коммуникационные технологии, промышленные и инженерные технологии, обслуживание транспорта и логистика, искусство, дизайн и сфера услуг, социальная сфера.

Пять компетенций открыл Тюменский медицинский колледж. Это обучение студентов с ограниченными возможностями по зрению в Ялуторовске и четыре в Тюмени: ортопедическая стоматология, фармацевтика, медицинский социальный уход и лабораторная диагностика. По словам директора Тюменского медколледжа Марины Макаровой, это основные направления работы учебного заведения. Студенты, которые будут готовиться по этим специальностям, будут учиться на передовом медицинском оборудовании.

"Наши классы сегодня — это мастерские мирового уровня. Здесь же будут учиться по программе "Переобучение предпенсионеров". Сейчас формируются группы, и с нового года начнем обучение. Всего в России три колледжа, которые готовят медицинский и социальный уход за больными, и среди них два наших - Тобольский и Тюменский. Аншлага на переобучение от предпенсионеров мы не ожидаем, потому что медицинский социальный уход - это нелегко, на первом месте должно быть милосердие", - говорит руководитель колледжа Марина Макарова.

На каком оборудовании сегодня обучают будущий средний медперсонал, интересует главных врачей и старших медсестер больниц и поликлиник Тюмени. По словам руководителя медсанчасти "Нефтяник" Ивана Попова, медицина развивается таким образом, что высокие требования к уровню квалификации предъявляются не только к хирургам, терапевтам, анестезиологам-реаниматологам, но, прежде всего, к среднему медицинскому персоналу. Хирург примерно 70% времени проводит у операционного стола, а уход за больными, забор лабораторных анализов и так далее выполняют медсестры. И делать они это должны на самом высоком уровне.

"Я в восторге от того, на каком оборудовании сегодня учат студентов. Они имеют возможность отработать те профессиональные навыки, с которыми они уже придут в практическое здравоохранение и уже безбоязненно столкнутся с проблемами и будут готовы оказать медицинскую помощь пациентам качественно", - подытожила встречу главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельности департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Швецова.

На создание мастерских в 2019 году было выделено более 150 млн рублей из федерального и областного бюджетов. В оснащении мастерских приняли участие предприятия-партнеры образовательных организаций, объем привлеченных внебюджетных средств составил более семи миллионов рублей.

Александр Лабыкин