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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют движение в ночь на 14 декабря

Общество, 15:21 13 декабря 2019

официальная группа "Росавтодора" во "ВКонтакте" https://vk.com/rosavtodor | Фото: официальная группа "Росавтодора" во "ВКонтакте" https://vk.com/rosavtodor

На 436 км трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск перекроют движение транспорта в ночь с 13 на 14 декабря, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Временное ограничение, с 00 часов до 00 часов 45 минут, связано с работами по монтажу П-образной конструкции возле с. Демьянское.

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# дорожное движение , перекрытие движения , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск , Уралуправтодор

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