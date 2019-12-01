16 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на Городской площади, напротив здания администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20), начнется открытие новой выставки "Путешествие в сказку П. П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-горбунок".

В Тюмени в 11 часов в Студенческом городке на Рощинском шоссе (ул. Рощинское шоссе, 18, учебный корпус № 7) пройдет день выпускника ГАУ Северного Зауралья.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, в районе набережной) состоится семинар "Развитие инициативного бюджетирования".

В Тюмени 17 часов в здании администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20, большой зал заседаний) начнется заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения для признания его жилым, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Магнитогорская, 12.

Этот день в истории:

1653 - Оливер Кромвель стал лордом-протектором Англии.

1773 - произошло так называемое бостонское чаепитие.

1847 - умер художник Алексей Венецианов.

1872 - родился Антон Деникин, один из главных руководителей белого движения в годы гражданской войны.

1897 - умер французский писатель Альфонс Доде.

1898 - умер Павел Третьяков, купец-меценат.

1915 - родился композитор Георгий Свиридов.

1941 - войска Красной армии отбили у немцев Калинин.

1944 - гитлеровские войска начали контрнаступление в Арденнах против армии союзников.

1957 - на Южном полюсе впервые побывала советская антарктическая экспедиция.

1983 - умер советский кинорежиссер Григорий Александров.

1986 - Михаил Горбачев в телефонном разговоре разрешил академику Андрею Сахарову вернуться в Москву из ссылки в Горьком.

2002 - в Мехико торжественно открыт памятник Александру Пушкину.