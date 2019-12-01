"Тургенев" ждет тюменцев на обеды и ужины

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Известный писатель Иван Тургенев считается знатоком и любителем исконно русской кухни. В Тюмени в честь классика решили назвать ресторан. Он расположился в особняке XIX века – доме купца Чиралова на улице Володарского. Официальное открытие заведения прошло 12 декабря.

Об идее ресторана, кухне и том, что ждет посетителей "Тургенева" мы побеседовали с директором ресторации Ольгой Фельде.

"Иван Сергеевич Тургенев славился гостеприимством, был большой любитель много, вкусно и богато поесть и обожал исконно русскую кухню. Решив открыть ресторан в историческом здании, в концепцию нового заведения мы заложили именно такие традиции: русское гостеприимство, душевность, уют, разнообразные, но при этом экологичные блюда, приготовленные по всем правилам классической русской кухни", - рассказывает Ольга Фельде.

Разработкой концепции ресторана и меню занимался автор семи книг по истории русской кухни, ведущий кулинарных программ "Монастырская кухня" и "Русский обед" на телеканале "Спас", почетный президент Гильдии шеф-поваров Сибири Максим Сырников. По словам Ольги Фельде, это очень увлеченный своим делом человек, который любит русскую кухню и душой болеет за сохранение ее традиций.

В постоянном меню ресторана щи, борщи, солянка, древнерусская похлебка с утиным мясом, гречневая лапша с боровиками, архиерейская уха, сугудай из муксуна, кундюмы с белыми грибами, биточки из щуки, студни, голубцы из крольчатины, ароматная гурьевская каша, кисели на овсяном взваре и так далее. Меню будет корректироваться не менее четырех раз в год. В зависимости от сезона в него будут включаться новые блюда.

"Наш ресторан мы позиционируем как место, где можно вкусно и сытно пообедать или поужинать всей семьей или в компании друзей. Так же мы надеемся, что "Тургенев" станет излюбленным местом тюменцев, куда они с удовольствием будут приглашать гостей нашего города, - говорит ресторатор. – Здание, в котором мы находимся, еще называют Домом счастья. И мы в это верим. Недавно один из наших посетителей официально пригласил свою девушку замуж – первое маленькое счастье уже зародилось в нашем ресторане. Надеемся, что таких позитивных моментов в истории заведения и жизни наших гостей будет очень много".

К открытию ресторана собственники готовились целый год. Ремонтировали здание, прорабатывали дизайн, концепцию, меню, создавали авторские блюда. Формировали коллектив. В штате сегодня работает около тридцати человек, персонал прошел персональное обучение, на кухне работают высококлассные специалисты. По словам Фельде, все блюда готовятся только из натуральных продуктов, без использования полуфабрикатов. Сырье закупается через местных поставщиков. Многими продуктами, в частности, маслом, молочной продукцией, мясом, птицей и сырами ресторан снабжают тюменские фермеры.

Ольга Фельде отметила, что ресторан подходит для проведения любых торжеств, а коллектив лоялен к требованиям гостей. "Мы все предусмотрели для проведения любого торжества. Есть проектор, экран, место для работы диджея и ведущих. Сейчас готовимся к новогодним корпоративам, учитываем пожелания заказчиков – кто-то хочет шумного веселья, а кто-то хочет спокойную фоновую музыку. Мы идем навстречу клиентам", - рассказывает Ольга Фельде.

Помимо еды и уютной атмосферы, в ресторане можно будет приобщиться и к культуре. Сейчас прорабатывается концепция музыкально-поэтических вечеров, на которых своими талантами посетителей будут радовать музыканты, певцы, чтецы и артисты. Первыми сочетание вкусной еды и культурной программы, частью которой стали русские романсы, на открытии заведения оценили партнеры проекта "Тургенев", поставщики и другие почетные гости.

Отведать блюда русской кухни в ресторации "Тургенев" могут все желающие. Для гостей предусмотрено два зала. В нижнем этаже располагается буфет. Он работает с 10 до 21 часа. В течение дня можно прийти пообедать или приятно провести время за чашкой кофе. На выбор гостям предлагается три супа, салаты, несколько вторых горячих блюд, много десертов, выпечки и напитков. Средний чек буфета – 300-350 рублей. Ресторан находится в бельэтаже и готов к приему посетителей с 12 часов. Обед здесь обойдется в среднем в 1 500 рублей. На этом же этаже выделена вип-зона для переговоров и приватных бесед.

Тихонова Татьяна