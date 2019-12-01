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Тюменцев научат составлять карту желаний

Общество, 15:22 14 декабря 2019

Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Тюменцы составят карту желаний на 2020 год в мультицентре "Моя территория" 19 декабря. В качестве эксперта выступит психолог-консультант и эксперт в гельштат-терапии Елена Халеева.

"Карта желаний — очень мощный инструмент, который достает из нашего подсознания все сокровенные желания и помогает им реализоваться. Поскольку, вынося на бумагу, визуализируя мечты, мы можем понять, как мечты исполнить в действие. У составления такой карты есть несколько важных нюансов, именно об этом поговорим на нашей встрече", - пояснила она.

Спикер также поделится основными принципами планирования, которые помогут достичь поставленных целей, пишет "Мегатюмень".

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