Тюменцев научат составлять карту желаний

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень

Тюменцы составят карту желаний на 2020 год в мультицентре "Моя территория" 19 декабря. В качестве эксперта выступит психолог-консультант и эксперт в гельштат-терапии Елена Халеева.

"Карта желаний — очень мощный инструмент, который достает из нашего подсознания все сокровенные желания и помогает им реализоваться. Поскольку, вынося на бумагу, визуализируя мечты, мы можем понять, как мечты исполнить в действие. У составления такой карты есть несколько важных нюансов, именно об этом поговорим на нашей встрече", - пояснила она.

Спикер также поделится основными принципами планирования, которые помогут достичь поставленных целей, пишет "Мегатюмень".