Тюменские волонтеры снимут документальный фильм к 75-летию Победы

| Фото: Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | Фото: Официальный сайт празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Стартовала патриотическая акция "Тюменский десант". Добровольцы из областного студенческого отряда будут проводить для школьников различные мастер-классы и лекции, а также посетят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

"Первым к работе приступил отряд "Красная звезда". Его бойцы 10 декабря побывали в школе №43. 16 декабря снежный десант "Хаски" посетит школу №26, а 18 декабря эстафета перейдет "Тюменскому соболю" и школе №22", – рассказала куратор акции, командир регионального отделения Российских студенческих отрядов Анастасия Досхоева.

Как сообщили в ТОСО, основной этап "Тюменского десанта" на территории региона начнется в конце января 2020 года. Волонтеры отправятся в муниципальные районы, где будут встречаться с ветеранами, помогать им по хозяйству, а также записывать их воспоминания. Собранные материалы лягут в основу большого документального фильма к 75-летию Победы, сообщает "Тюменская область сегодня".