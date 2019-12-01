Тюменцы могут отметить Новый год у моря

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

Отметить новогодние праздники можно и в теплых краях, однако цены на зарубежные путевки выше, чем летом.

"По поводу мест на рейсах - их везде довольно мало осталось, но пока еще есть возможность улететь в теплые края. Из Тюмени есть вылеты на Новый год и каникулы в Таиланд (вылеты 3 и 5 января на 12 ночей – от 50 тыс. рублей на человека в отель 3* на завтраках), Вьетнам (с 3 января на 13 ночей – от 45 тыс. рублей отели 3* на завтраках и выше) и Эмираты (с 31 декабря на 7 ночей осталось 4 места на рейсе из Тюмени – от 50 тыс. рублей на человека на завтраках и выше)", - рассказала руководитель турагентства Евгения Мурзина.

Из Екатеринбурга также можно улететь на Шри-Ланку и в Гоа. Из Москвы есть места еще на вылеты в вышеперечисленные страны плюс страны Карибского бассейна - Куба, Доминикана, Мексика, а также Мальдивы.

Получается, что в среднем от 60-100 тыс. рублей на человека. Если даты поездки выходят за пределы новогодних каникул, то цена, как правило, ниже, пишет " АиФ- Западная Сибирь".