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Тюменские психологи советую встречать Новый год в кругу семьи

Общество, 16:23 15 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Новый год - семейный праздник, напоминают психологи. Человек по-настоящему счастлив, когда все близкие собираются вместе, уверена психолог Любовь Федорова.

"Современный ритм жизни не дает человеку остановиться, посмотреть вокруг себя. Новогодние каникулы дают шанс побыть со своими родными. Что может быть лучше, чем собраться всей семьей и вместе подвести итоги года, вспомнить все хорошее, что было, и построить планы", - отметила она.

Семейному досугу нужно уделить время в праздничные дни. Совместное занятие может сблизить еще сильнее, пишет "Тюменская область сегодня".

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