Тюменцы могут купить календарь с детскими рисунками

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Календарь с детскими рисунками издали общественники из организации “Тепло души детям-сиротам”. Средства от продаж календаря "Доброе дело" будут направлены на помощь детям-сиротам. Об этом сообщила президент организации Юлия Тараканова.

“Сделать доброе дело - очень просто. Не труднее, чем купить ручку или календарь. В настольный календарь, который пригодится любому из нас в 2020 году, вошли рисунки воспитанников детских учреждений, выполненные в технике правополушарного рисования", - уточнила она.

Как пишет “Вслух.ру”, покупая календарь, тюменцы сделают вклад в социализацию и адаптацию детей. Деньги потратят на организацию мастер-классов и досуга. Приобрести календарь можно в сувенирных лавках "Подари Тюмень" музейного комплекса им. И.Я. Словцова, в аэропорту и на железнодорожном вокзале.