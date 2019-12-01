Врачи предостерегли тюменцев от чрезмерного увлечения чаем

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

В международный день чая, который отмечается 15 декабря, специалисты призывают не злоупотреблять этим напитком. Терапевт Алиса Симонова отмечает, что во всем нужна мера.

"Я бы не стала говорить однозначно о вреде или пользе черного или зеленого чая. Во всем нужно знать меру. С одной стороны, зеленый чай способствует профилактике некоторых сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влияет на мышцы, может употребляться во время коррекции веса. Однако больше трех чашек в день могут нанести вред. Особенно это касается беременных, больных почечной недостаточностью, людей с повышенной тревожностью и возбудимостью", - добавила она.

В любом чае содержится кофеин. Именно поэтому специалисты не рекомендуют пить больше трех-четырех чашек в день, пишет "Тюменская область сегодня".