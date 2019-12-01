Формейшн "Вера" зажигает звезды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 400 ребят в возрасте от 6 до 32 лет выступили на гала-концерте "Первенство команд формейшн 2019" во Дворце культуры "Нефтяник". На сцену выходили разновозрастные команды, которые занимаются в сети центров спортивного танца, от малышей до чемпионов мира и Европы, заслуженных мастеров спорта России.

18 незабываемых, ярких, энергичных номеров подарили участники зрителям. Команда "Vera-Kids" из самых юных участников с номером "Бременские музыканты" поразила своим мастерством. Команда "ВЕРА-Пионер" с современным танцем "Рекламная пауза" заставила зрителей в зале пританцовывать. Команда "Пионер" с композицией "Волшебный мир Диснея" напомнила известные мультфильмы и вернула всех в детство. Впервые выступила сборная команда Тюменской области по танцам на колясках. Команда "Вера-формейшн" показала свой номер под композицию певицы Мадонны "Open the door, please", с которым они завоевала серебряные медали на чемпионате мира по танцевальному спорту среди ансамблей по латиноамериканской программе. И свои знаменитые номера "Русский сувенир" и "Лига чемпионов".

"Музыкальные композиции выбирают сами тренеры. Это авторская задумка, их личный выбор. Для основного состава формейшн "Вера" музыкальное сопровождение выбирает тренерский совет. Целая команда работает над созданием номеров", - рассказал коммерческий директор команды Арсень Габдульманов.

По его словам, в таком формате команды формейшн "Вера" выступают не так давно. "Ребята выступали на чемпионатах России, Европы и мира и каждый раз возвращалась с победой, а у тюменских зрителей не было возможности полюбоваться спортсменами и по достоинству оценить талант ребят. Мы придумали такой формат и, благодаря поддержке правительства Тюменской области, было принято решение выступать в родном городе и демонстрировать свои достижения и успехи. Это стало очень востребовано. Теперь не только у тюменцев, но и у гостей города есть возможность полюбоваться на чемпионов и уже на подрастающее поколение", - добавил он.

Зрители с восторгом встречали ребят громкими аплодисментами и заряжались новогодним настроением.

"Я получила великолепный предновогодний подарок в этом году – билет на гала-концерт с участием команды формэйшн "ВЕРА". На концерте я была не просто зрителем, моя душа танцевала на сцене вместе с артистами. Выпорхнули в танце "Чижики" - и я вспомнила, как в далеком детстве делала на сцене первые неуверенные шаги. Сменилась ритмичная музыка – решительным шагом на сцене выстроились "Юниоры" в красивейших современных костюмах, и я внимательно наблюдала за абсолютно новыми, незнакомыми, но очень красивыми танцевальными движениями. А танец чемпионов мира, мощный, сильный, красивый, я смотрела на одном дыхании. Я испытала восторг, восхищение, гордость за спортсменов и за мой родной город", - поделилась своими впечатлениями Галина Музыка.

Тренерами младших групп зачастую становятся мастера, которые сами танцевали в детстве в формейшн "Вера". Эта преемственность позволяет создавать семейную атмосферу в коллективах.

"Такие концерты объединяют ребят и дают им стимул для дальнейшей работы и движения вперед. Это незаменимый опыт. Чем больше ребята выступают, тем увереннее они себя чувствует на соревнованиях, на сцене, на выступлениях. 25-26 января состоится знаковое событие, где выступят команды формейшн "Вера" — это Кубок губернатора Тюменской области", - пояснил Арсень Габдульманов.

Напомним, что формэйшн "Вера" с января 2020 года набирает детей от 3 до 6 лет в спортивно-танцевальные школы. Детей тренируют действующие чемпионы мира и Европы по танцевальному спорту, передают свой опыт и развивают в детях навыки, которые крайне важны в процессе развития и становления личности ребенка. На тренировках для детей и укрепляющая гимнастика, и основы публичных выступлений, и непосредственно танцевальные па по международной программе.

"Любой ребенок может стать частью нашей большой семьи. Спорт укрепляет здоровье с юных лет, развивает силу и выносливость. Приводите своих детей в этот удивительный мир спортивного танца", - подытожил Арсень Габдульманов.

Ирина Шемякина