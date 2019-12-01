17 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-завтрак, посвященный итогам года Тюменского концертно-театрального объединения.

В Тюмени в 13 часов в Тюменском государственном цирке начнется пресс-конференция, посвященная предстоящим гастролям шоу Гии Эрадзе "Королевский цирк".

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская, 61 (2 этаж, конференц-зал) начнется семинар по налоговому законодательству для предпринимателей.

Этот день в истории:

1837 - пожар в Зимнем Дворце в Санкт-Петербурге.

1903 - первый полет самолета братьев Райт.

1926 - проведена первая всесоюзная перепись населения.

1941 - Первый бой в заливе Сирт.

1942 - уничтожение нацистами Барановичского гетто.

1959 - в СССР созданы Ракетные войска стратегического назначения.

1962 - введена в действие конституция Монако.

1974 - открылся Молодежный театр. Премьера пьесы "Старший сын".

1989 - на телеканале FOX (США) показана первая серия мультсериала "Симпсоны".

1993 - сформирована Major League Soccer.

1995 - состоялись выборы в Государственную Думу РФ второго созыва.