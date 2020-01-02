Дед Мороз и сказочные герои приглашают тоболяков в Абалак

| Фото: www.abalak.su | Фото: www.abalak.su

Резиденция Сибирского Деда Мороза начала работать в туристическом комплексе "Абалак" в Тобольске. До 7 января посетители туркомплекса могут не только побывать в гостях у зимнего волшебника, но и прокатиться с ледяной горки, продегустировать блюда национальной русской кухни, покататься на Морозовой лошадке.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" администратор туркомплекса "Абалак" Галина Ихсанова, приемная Деда Мороза разместилась в высоком деревянном тереме с резными окошками. В этом году организаторы приготовили массу сюрпризов для посетителей. Так, юных гостей, которые расскажут стихотворение или споют песенку, наградят фирменным подарком.

По соседству с резиденцией Сибирского Деда Мороза расположилась избушка на курьих ножках, где гостеприимная Баба Яга угощает всех горячими пирогами и блинами.

"Также в резиденции работает контактный зоопарк, в котором живут лошади, коровы, бык, енот, овцы и бараны. Желающие могут не только покормить зверей, но сфотографироваться с ними и даже прокатиться на Морозовой лошадке. Не придется скучать и любителям активного отдыха. Они могут прокатиться с деревянной горки, покататься на коньках и на оленях", - рассказала Галина Ихсанова.

Резиденция Сибирского Деда Мороза ждет гостей с 12 до 17 часов. Посетить туркомплекс можно как своей семьей, так и большой компанией. Коллективные заявки принимаются по телефону: 8 (3456) 33-12-79.

Любовь Голышева