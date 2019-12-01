18 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в МФК "Магеллан" начнется работа "Палаток здоровья" в рамках акции "Здоровый Новый год".

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Гудвин" начнется открытие ретро-фотозоны в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов по адресу ул. Советская, 61 (3 этаж, зал заседаний) начнется заседание Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 17 часов в ДК "Нефтянник" (ул. Осипенко, 1, мраморный зал) начнется "Снежный кадетский бал" для будущих выпускников Тюменского президентского кадетского училища.

В Ишиме в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) начнется турнир по квизу среди школьников.

Этот день в истории:

1833 - впервые исполнен Гимн Российской империи "Боже, Царя храни!".

1865 - принята Тринадцатая поправка к конституции США, отменяющая рабство.

1940 - утвержден "План Барбаросса" нападения нацистской Германии на СССР.

1953 - начато цветное телевизионное вещание с использованием системы NTSC.

1958 - запущен первый в мире спутник связи.

1970 - советской АПЛ К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок — 44,7 узла (82,78 км/ч).

1981 - первый полет стратегического бомбардировщика Ту-160.

1987 - выпущена первая версия языка Perl.

1995 - образованы подразделения собственной безопасности в системе МВД России.

2011 - в Охотском море с жертвами среди экипажа затонула буровая платформа "Кольская".