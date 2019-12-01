19 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется совещание-семинар "Приоритетные направления реализации государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования".

В Тюмени в 10 часов 30 минут в д. Копытова (ул. Раневская) начнется открытие второй очереди цеха очистки сточных вод "Тюмень-Водоканала".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная юбилею организации "Оптимист" и конкурсу красоты "Мисс оптимистка".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс – Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Меры социальной поддержки семей с детьми в 2020 году".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется пресс-конференция фракции КПРФ Тюменской облдумы по итогам работы за год.

В Тюмени в 14 часов в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корп. 5) начнется открытый чемпионат и первенство города по плаванию.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется онлайн-трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс "Создай свою карту желаний".

В Тюмени в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) пройдет презентация второго регионального VR-тура.

Этот день в истории:

1863 - англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

1918 - постановление Совета народных комиссаров о создании особых отделений в частях Рабоче-крестьянской Красной армии.

1943 - основано Калининское Суворовское военное училище (ныне Тверское).

1944 - начало сражения за Бастонь.

1972 - Аполлон-17 возвращается на Землю.

1991 - вручен последний в истории орден Красной Звезды.

1997 - состоялась премьера фильма "Титаник" (режиссер Дж. Кэмерон).