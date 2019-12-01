Открытие новой школы - знаковое событие для Тобольска, считает глава города

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2019 год стал кульминационным для комплексной программы развития инфраструктуры "Тобольск 2020".

Об этом на встрече с журналистами рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, в этом году большие изменения произошли в социальной сфере.

"В Тобольске больше 25 лет не строились новые образовательные учреждения. Знаковым событием для города станет открытие новой школы на 1 тыс. 200 мест и детского сада на 550 мест в 15-м микрорайоне. Это станет настоящим новогодним подарком для жителей города", - отметил Максим Афанасьев.

Кроме того, в 2019 году рамках программы "Тобольск 2020" открыто шесть современных детских площадок на придомовых территориях. После капитального ремонта открыто отделение развития архитектуры и дизайна детской школы искусств им. Алябьева. Также открыта современная площадка для стритбола на территории школы №18, отремонтировано пять бассейнов в детских садах, завершен капитальный ремонт в шести спортивных залах в трех городских школах.

На начало 2020 года запланировано открытие поликлиники в 7а микрорайоне, второго ледового корта в СК "Кристалл" и snow-парка на базе стадиона "Тобол". Также будут введены в эксплуатацию бассейн, скейт-парк, центр гимнастики, завершится реконструкция спортивного комплекса "Молодость".

В 2020 году программа развития городской инфраструктуры не закончится. Максим Афанасьев анонсировал старт программы "Тобольск 2025". В ее рамках будет большое внимание уделено развитию городского пространства. Также в программу попадет комплексное освещение города.

Евгений Новоселов