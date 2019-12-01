Рекордное количество тюменцев стали участниками онлайн-этапа олимпиады "Я – профессионал"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по количеству участников отборочного этапа "Я – профессионал". В нем приняли 1 тыс. 162 тюменца, всего же участвовали 88 тыс. 414 российских студентов, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

По словам руководителя проекта "Я – профессионал" Валерии Касамары, соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней. За это время студенты из восьми вузов Тюменской области прошли задания по всем направлениям олимпиады.

"На этом этапе проверялись в основном теоретические знания, которые студентам дают в вузах. А уже совсем скоро ребят ждут задания, направленные на проверку прикладных навыков. Привлекая к их созданию такие компании, как Сбербанк, банк ВТБ, "Трубную металлургическую компанию", ГК "Росатом" и Россельхозбанк, мы предлагаем студентам решить реальные задачи, с которыми им придется сталкиваться на работе", - рассказала она.

Самыми популярными направлениями онлайн-этапа среди студентов Тюменской области стали "Социология" (102), "Нефтегазовое дело" (96), "Строительство" (67), "Специальное (дефектологическое) образование" (58) и "Математика" (55).

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что рекордное число участников онлайн-этапа говорит о высоком интересе студентов к олимпиаде и о том, что все больше молодежи видит в ней потенциал для своего личностного и профессионального роста.

"Это и есть наша главная задача – предоставить как можно большему числу россиян самые разные возможности для самореализации, подняться на уровень выше – в образовании или бизнесе, управлении или реализации собственного проекта. Что касается статистики, то больше всего участников онлайн-этапа в Тюменской области из ТюмГУ (707 студентов)", – уточнил он.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, регион заинтересован и всегда активно поддерживает все профессиональные конкурсы, инициативы и перспективные проекты, связанные с образованием, развитием человеческого капитала.

"Это очень важное направление, так как в современном мире требования к навыкам и компетенциям динамично меняются. Развитие любого региона и страны в целом зависят от качества человеческого капитала. Студенты вузов Тюменской области показывают очень хорошие результаты на олимпиаде "Я – профессионал" и в других подобных проектах. Это еще раз подтверждает, что у нас талантливые и очень инициативные молодые люди", – подчеркнул глава региона.

Итоги отборочного онлайн-этапа олимпиады станут известны в конце декабря. Заключительный очный этап пройдет зимой 2020 года. Площадки для его прохождения будут располагаться во всех федеральных округах страны, участники смогут выбрать из них территориально удобную.

Победители третьего сезона олимпиады "Я – профессионал" будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.