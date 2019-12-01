#СпастиДиму: волонтеры призывают тюменцев помочь ребенку

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Листовки с призывом помочь Диме Тишунину раздают волонтеры на улицах Тюмени. Ключ к жизни мальчика – в руках каждого, уверена волонтер Надежда Кадеева. Малышу всего семь месяцев, диагноз "спинальная мышечная атрофия" был поставлен два месяца назад. Единственное оперативное лечение - в зарубежной клинике, его стоимость – более 160 млн рублей. Собрать средства нужно как можно быстрее, так шансов у малыша будет больше.

"Мы рассказываем тюменцам о Диме, предлагаем подключиться и помочь ребенку. Все реквизиты указаны в листовке, деньги мы не собираем. Каждый из нас немного верит в чудеса, а для того, чтобы они случались, мы должны помочь. Никто, кроме нас самих, не сделает жизнь лучше и добрее. Любой может внести маленький вклад в большую жизнь ребенка. Нужно совершать чудеса, быть добрее и отзывчивее. Каждый из нас немножечко Дед Мороз", - уверена она.

Раздавать листовки волонтеры будут до воскресенья. В ближайшие дни аналогичные акции пройдут во всех муниципальных образованиях Тюменской области - к информированию граждан подключатся все добровольческие штабы региона. С призывом оказать помощь Диме выступило региональное правительство.

Широкая информационная кампания также стартовала в социальных сетях: созданы группы помощи, где родители отвечают на все вопросы, там же можно ознакомиться со всеми документами и справками.

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

На лечение Димы можно перечислить денежные средства на указанные ниже реквизиты: карта Сбербанка 4276 6716 5338 9673

По номеру телефона +7 929 266 62 32 (VIKTORIIA TISHUNINA мама Виктория Анатольевна Тишунина);

Карта Газпромбанка 4249 1703 6043 5675

По номеру телефона +7 929 266 62 32 (мама Виктория Анатольевна Тишунина)

Карта Сбербанка 4279 6700 1234 2446 (папа Александр Сергеевич Тишунин)

Также можно совершить пожертвование через сайт geografiyadobra.ru

Екатерина Исаева