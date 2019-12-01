20 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанны Злобиной "Итоги реализации в 2019 году государственной программы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина "Итоги работы за 2019 год. Об изменении сроков приема заявок на распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 2020 году".

В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45) начнется расширенное заседание областного правительства.

В Тюмени в 15 часов в школе №69 (ул. Самарцева, 28) начнется открытый урок реставратора Святослава Шитова в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области".

В Тюмени в 18 часов на площади 400-летия начнется торжественное открытие главной городской елки.

В Тюмени в Тюменской областной думе пройдет форум "Территория мира".

В Тюмени в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет совещание-семинар "Приоритетные направления реализации государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования".

В п. Богандинский в 14 часов в ДЮСШ № 2 (ул. Ломоносова, 2б) начнется открытие спортивной площадки в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".

Этот день в истории:

1408 - хан Едигей отступил от стен Москвы, окончание последнего крупного набега на Русь.

1522 - Завершилась Осада Родоса османскими войсками. Рыцари-Госпитальеры сдали крепость.

1699 - Указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января.

1792 - открыто почтовое сообщение между США и Канадой.

XIX век.

1828 - Канада установила дипломатические отношения с Россией.

1879 - Томас Альва Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания.

1924 - Адольф Гитлер, приговорённый за государственную измену к 5 годам заключения, освобождён из Ландсбергской тюрьмы после девяти месяцев заточения.

1934 - образована Мордовская АССР.

1938 - в СССР введены трудовые книжки.

1996 - компания NeXT объединилась с Apple Computer, начата разработка Mac OS X.

2000 - парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.