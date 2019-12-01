Относительно теплые и снежные выходные прогнозируют синоптики тюменцам
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Относительно теплые, комфортные и снежные выходные дни, 21 и 22 декабря прогнозируют жителям юга Тюменской области синоптики центра "Фобос".
В субботу, 21 декабря, в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой снег; ночью минус 9-11 градусов, днем минус 7-9 градусов, ветер северный, умеренный.
В воскресенье, 22 декабря, сохранится пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем минус 12 - 14 градусов, ветер северо-западный, умеренный.
Рабочая неделя начнется с температуры воздуха днем минус пять, семь градусов. Ночью заметно похолодает до минус 20 градусов.
При этом синоптики обещают сильный ветер юго-западного направления, порывами до 14 метров в секунду.
Анжела Лебедева