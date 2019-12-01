О новых правилах перевозки денег через таможню напомнили тюменцам

| Фото: Тюменской таможни | Фото: Тюменской таможни

Девять административных дел за нарушение порядка перевоза наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза возбуждено в 2019 году. Общая сумма незадекларированных гражданами денежных средств составила около 2,5 млн рублей, сообщает Тюменская таможня.

В службе напоминают, что при следовании через таможенную границу ЕАЭС воздушным транспортом без заполнения пассажирской таможенной декларации можно провозить наличные деньги или дорожные чеки на общую сумму в эквиваленте не более 10 тыс. долларов США. Все наличные денежные средства, в том числе чеки, свыше этой суммы подлежат обязательному таможенному декларированию.

При несоблюдении таможенных правил предусмотрена административная ответственность по статье 16.4 КоАП РФ - недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Нарушителям грозит административный штраф либо конфискация предмета административного правонарушения.

За нарушение таможенных правил предусмотрена и уголовная ответственность по статье 200.1. УК РФ - контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Предусмотрен штраф либо ограничение свободы до четырех лет, либо принудительные работы на тот же срок.

В 2020 году появятся нововведения в законодательстве, касающиеся перемещения наличных денег. С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме более 100 тыс. долларов США одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации, необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Без документов перевоз денег не допускается.

По всем вопросам перемещения наличных денежных средств и дорожных чеков можно обратиться в правовой отдел Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а). Предварительная запись на консультацию по телефону 8 (3452) 597-239, 597-339. Консультации бесплатные.