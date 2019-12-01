Новогодний кинотеатр для юных тюменцев открыли в музее Словцова

| Фото: музейный комплекс Словцова "ВКонтакте" | Фото: музейный комплекс Словцова "ВКонтакте"

Музейный кинотеатр "Новогодний эфир" будет работать в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) каждое воскресенье в период с 15 декабря 2019 года по 12 января 2020 года, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Погрузиться в атмосферу новогоднего настроения юным гостям помогут советские и современные фильмы и мультфильмы: "Как новый Год на свет появился", "Восхождение", "Сказка про елочку", "Бельчонок и санки", "Посох", "Серый волчок", "Дубак", "Медвежьи истории", "Непослушный медвежонок".

Справки по телефону 7 (3452) 45-35-90. Вход свободный.