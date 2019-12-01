В Тюменской области введены новые сроки жеребьевки на добычу охотничьих ресурсов

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В 2020 году в Тюменской области изменятся правила распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях. Соответствующие изменения в областной закон о добыче охотничьих ресурсов внесены 18 марта 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин.

"9 января, в первый рабочий день после новогодних каникул в 12 часов местного времени начнется прием заявок только на добычу птиц, - подчеркнул он. – Заявки на иные виды охотничьих ресурсов приниматься не будут".

Прием заявок на участие в распределении в порядке жеребьевки на добычу лося, кабана, косули, медведя будет проводиться 15 мая 2020 года в 12 часов. В этом году перечень видов охотничьих ресурсов, которые распределяются в порядке жеребьевки, расширен – в него также вошли барсук, соболь, рысь, выдра.

Жеребьевка будет проводиться один раз. Невостребованные по ее результатам разрешения будут распределяться в порядке очередности поступления заявок.

1 августа 2020 года так же в полдень начнется прием заявок на участие в распределении разрешений на добычу пушного зверя за исключением барсука, соболя, рыси, выдры.

Такие изменения, по словам Василия Щепелина, продиктованы опытом прошлого года, когда в первый рабочий день в управление поступило сразу более 16 тыс. заявок на все виды зверя.

"Решили разделить сроки – зачем подавать заявку на добычу пушного зверя, допустим в январе, если охота на него проводится осенью", - пояснил он.

Подать заявку на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов можно на портале услуг Тюменской области, а также обратившись в любой филиал МФЦ.

Борис Олейник