21 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется торжественное открытие чемпионата и первенства города по кикбоксингу.

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый чемпионат и первенство среди ансамблей города по танцевальному спорту.

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25лет Октября, 23а, ст. 1) начнется хакатон "Харитон".

В Тюмени в 12 часов в мультицентре "Контора пароходства" (25-го Октября, 23а, стр.1) начнется ярмарка от местных мастеров "Здесь Маркет".

В Тюмени в 13 часов в сквере "Комсомольский" начнется новогодняя уличная программа "Самый лучший Новый год".

В Тюмени в 14 часов в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, корп. 5) начнется открытый чемпионат и первенство города по плаванию.

В Тюмени в 14 часов в сквере Депутатов начнется новогодняя праздничная программа "Академия новогоднего волшебства".

В Тюмени в 15 часов на площади 400-летия начнется открытие резиденции Деда Мороза.

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре начнется открытие художественной выставки Инны Богомяковой "Живопись".

Этот день в истории:

1891 - в Спрингфилдском колледже 18 студентов провели первую в истории игру в баскетбол.

1898 - Пьер и Мари Кюри открыли радий.

1899 - в России вышел первый номер журнала "Огонек".

1913 - в нью-йоркской газете "New York World" опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

1916 - во время сильнейшего шторма в Северном море столкнулись и затонули два британских эсминца "Негро".

1925 - в Москве состоялась премьера фильма "Броненосец "Потёмкин"".

1928 - основан город Тупансиретан в Бразилии.

1957 - принята конституция Гондураса.

1958 - Шарль де Голль избран первым Президентом Пятой французской республики.

1965 - в СССР произведён запуск ИСЗ "Космос-101".

1966 - СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Луна-13".

1984 - СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы.

1991 - упразднение СССР и создание Содружества Независимых Государств.

2009 - с космодрома Байконур осуществлен запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-17".

2012 — впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южно-корейского исполнителя PSY "Gangnam Style".