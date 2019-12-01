22 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов в Гилевской роще начнется забег Дедов Морозов.
В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся открытые чемпионат и первенство города по кикбоксингу.
В Тюмени в 13 часов в творческой мастерской "Квартира" (ул. Осипенко, 81) начнется воркшоп по жидкому акрилу.
В Тюмени в "Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" пройдет Детская лига дзюдо Тюменской области.
Этот день в истории:
888 - Гвидо Сполетский был провозглашен королем Италии.
1724 - Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.
1863 - в Польше началось Январское восстание.
1905 - "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге.
1944 - началась Анцио-Неттунская стратегическая военная операция вооруженных сил США и Великобритании против немецких войск.
1969 - младший лейтенант Вооруженных Сил СССР Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Л. И. Брежнева.
1973 - в США Верховным Судом этой страны были легализованы аборты.
1980 - академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.
2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.