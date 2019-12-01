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22 декабря - события дня

Общество, 18:00 21 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Гилевской роще начнется забег Дедов Морозов.

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнутся открытые чемпионат и первенство города по кикбоксингу.

В Тюмени в 13 часов в творческой мастерской "Квартира" (ул. Осипенко, 81) начнется воркшоп по жидкому акрилу.

В Тюмени в "Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" пройдет Детская лига дзюдо Тюменской области.

Этот день в истории:

888 - Гвидо Сполетский был провозглашен королем Италии.

1724 - Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

1863 - в Польше началось Январское восстание.

1905 - "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге.

1944 - началась Анцио-Неттунская стратегическая военная операция вооруженных сил США и Великобритании против немецких войск.

1969 - младший лейтенант Вооруженных Сил СССР Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Л. И. Брежнева.

1973 - в США Верховным Судом этой страны были легализованы аборты.

1980 - академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.

2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

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