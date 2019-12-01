23 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги работы общественных советов при департаменте социального развития Тюменской области за 2019 год. Результаты независимой оценки".

В Тюмени в 19 часов во Дворце Культуры "Нефтяник" начнется фестиваль "True Story Fest".

В Тобольске состоится торжественное открытие новой школы и детского сада в 15 микрорайоне.

Этот день в истории:

1672 - итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил очередной спутник Сатурна - Рею.

1783 - Джордж Вашингтон сложил с себя полномочия главнокомандующего Континентальной армии.

1876 - принята первая конституция Османской империи.

1900 - Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

1913 - основана Федеральная резервная система (США) из некоторых крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в систему, имеют право осуществлять эмиссию долларов.

1947 - указом президиума Верховного Совета СССР 1 января объявлено праздничным днём и выходным.

1972 - 16 выживших после крушения самолёта рейса 571 компании Air Force в Андах были спасены спустя 73 дня.

1986 - В Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик А. Д. Сахаров.

1990 - на референдуме об отделении Словении от Югославии 95 % граждан проголосовало "За".

1994 - Официально издан указ об автономном территориальном образовании Гагаузия в составе Республики Молдова.