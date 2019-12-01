За две незаконно добытых лосихи голышмановский охотник заплатит 800 тысяч рублей

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Житель Голышмановского района в 2019 году приговором районного суда за незаконную добычу двух лосих получил 3 года 4 месяца условно, с обязанностью выплатить 800 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, принесенного государственному охотничьему фонду.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил директор Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин.

По его словам, в 2019 году провели 3 тыс. 740 плановых рейдов по обследованию охотничьих угодий для выявления и предупреждения нарушений в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, а также охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

"Выявлили 1 тысяча 123 нарушения природоохранного законодательства, в том числе 64 факта с признаками незаконной охоты, по которым отделами полиции возбуждено 45 уголовных дел. Пять человек привлечено к уголовной ответственности, 936 - к административной, проведено 11 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За 11 месяцев 2019 года вынесено штрафов на сумму более 979 тысяч рублей, взыскано 1 млн 384 тысячи с учетом дел прошлого года", - рассказал Щепелин.

Борис Олейник