В Тюменской области разработают план инвестиционного развития до 2024 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Разработку плана инвестиционного развития до 2024 года, проведение Года сельского предпринимательства, введение налога для самозанятых тюменцев, а также итоги внедрения регионального стандарта обсудили в правительстве Тюменской области 20 декабря.

В совместном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и Экспортного совета при губернаторе Тюменской области приняли участие заместители губернатора, руководители профильных департаментов, директора предприятий и представители бизнеса.

Предваряя заседание, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в работе по вышеперечисленным направлениям нужно максимально задействовать муниципальные образования. Такой подход даст больший эффект, считает глава региона.

"Важным звеном в работе с инвесторами являются наши муниципалитеты. Главы городов и районов лучше других знают обо всех трудностях, особенностях и потенциале своих территорий, - отметил Александр Моор. - По инициативе делового сообщества следующий год в регионе объявлен Годом сельского предпринимателя. И здесь тоже важна слаженная работа муниципалитетов".

Инструменты для роста и развития бизнеса заложены в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В Тюменской области указанные в нацпроекте мероприятия реализуются за счет практик, направленных на улучшение условий предпринимательской деятельности, расширение доступа к финансовой поддержке, популяризацию предпринимательства, а также на поддержку экспортоориентированных предприятий.

"В рамках нацпроекта система поддержки бизнеса сформулирована таким образом, чтобы предложить необходимые меры поддержки на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса. От появления идеи начать бизнес, регистрации, помощи в получении доступного финансирования, имущественной поддержки до реализации проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с выходом на экспорт", - сообщил Александр Моор.

Тюменская область вошла в число пилотных регионов, где в 2020 году будет введен налог на профессиональный доход. По мнению главы региона, это уникальная возможность для людей заявить о себе, которые намерены легально вести свой бизнес, получать официальный доход от своей деятельности без рисков быть оштрафованными за незаконную предпринимательскую деятельность.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе вводится региональный стандарт 2.0, появляются новые меры по созданию благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствование механизмов стимулирования экспортной деятельности. Оказывается помощь местным предприятиям по выходу на внешние рынки.

"Ежегодно мы наблюдаем в регионе прирост компаний-экспортеров. Для выстраивания международных отношений в регионе создано достаточно инструментов. Предприниматель может пройти обучение, получить консультацию или в соответствии с видами деятельности пройти сертификацию, помощь с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными клиентами, принять участие в выставке, бизнес-миссиях и так далее", - отметил Александр Моор.

Заседание продолжилось докладом о разработке плана инвестиционного развития области до 2024 года. В ежегодном послании губернатор поручил правительству региона разработать новую, учитывающую все актуальные факторы, тенденции и вызовы, программу инвестиционного развития Тюменской области. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев рассказал о первых шагах в этом направлении, этапах работы и планах по взаимодействию с муниципалитетами, предприятиями по сбору информации, оценке инвестпроектов на их реалистичность. Цель этой работы - поиск новых точек роста.

Советник губернатора Ольга Езикеева поделилась идеями и планами по проведению Года сельского предпринимательства в Тюменской области. На ее взгляд, эта работа послужит хорошим стимулом для активизации сельского населения.

Руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова рассказала о том, что с 2020 года регион станет участником эксперимента по установлению специального налогового режима "Налоговый профессиональный доход", который позволит самозанятым гражданам легально заниматься предпринимательской деятельностью.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов доложил о внедрении регионального экспортного стандарта 2.0 в 2019 году и планах на следующий год.

По итогам заседания решено сформировать инвестиционные паспорта муниципальных образований и области в целом, создать проектные команды экономического развития для разработки инвестиционных планов. В связи с участием региона в пилотном проекте по налогообложению в следующем году будет проведен ряд мероприятий по вовлечению населения в работу с применением налога на профессиональный доход. Также будет разработана дорожная карта по реализации проекта "2020 год – Год сельского предпринимательства в Тюменской области".

"Мы готовы трансформировать наши меры поддержки в зависимости от запросов со стороны предпринимательского сообщества. Основная задача, которая перед нами стоит, – это поиск внутренних резервов региона, мобилизация ресурсов, которые будут способствовать наращиванию регионального экономического потенциала. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать начинания предпринимателей, сохраняя действующие меры поддержки и предлагая новые инструменты к стимулированию предпринимательской инициативы", – подчеркнул в ходе совещания Александр Моор.

Татьяна Тихонова