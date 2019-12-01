  • 22 декабря 201922.12.2019воскресенье
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер западный

В новогодние каникулы за вывозом мусора будет особый контроль

Общество, 08:13 22 декабря 2019

архив ООО "ТЭО" | Фото: архив ООО "ТЭО"

Вывоз мусора в праздничные дни будет на усиленном контроле со стороны компании, заверили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании "ТЭО".

"Вывоз мусора в праздничные дни будет на усиленном контроле со стороны компании, - сообщила пресс-секретарь Юлия Некрасова. - При необходимости будем совершать даже по 2 или по 3 вывоза".

Единая диспетчерская служба регоператора будет работать круглосуточно даже в выходные и праздничные дни. Если вы видите, что контейнеры переполнены и мусор не вывозится, можно позвонить по телефону 8-800-250-7326 и сообщить оператору о проблеме.

Елки, сосны и пихты нужно выносить и оставлять на контейнерных площадках, класть их в бак не нужно, пишет "Мегатюмень".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 22.12.2019Фильм "Тобол" претендует на премию "Золотой орел" в пяти номинациях
15:14 22.12.2019Борьбу с социально-значимыми заболеваниями обсудили в Тюмени
12:58 22.12.2019В Тюменском районе "зажигают" праздничные елки
11:49 22.12.2019Избушка на курьих ножках и Баба-яга украсят одно из сел Тюменской области