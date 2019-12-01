В новогодние каникулы за вывозом мусора будет особый контроль
Вывоз мусора в праздничные дни будет на усиленном контроле со стороны компании, заверили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами компании "ТЭО".
"Вывоз мусора в праздничные дни будет на усиленном контроле со стороны компании, - сообщила пресс-секретарь Юлия Некрасова. - При необходимости будем совершать даже по 2 или по 3 вывоза".
Единая диспетчерская служба регоператора будет работать круглосуточно даже в выходные и праздничные дни. Если вы видите, что контейнеры переполнены и мусор не вывозится, можно позвонить по телефону 8-800-250-7326 и сообщить оператору о проблеме.
Елки, сосны и пихты нужно выносить и оставлять на контейнерных площадках, класть их в бак не нужно, пишет "Мегатюмень".