Тюменские школьники посетят Кремлевскую елку

| Фото: Кремлёвская елка ВКонтакте. Архив | Фото: Кремлёвская елка ВКонтакте. Архив

Тюменские школьники посетят главную елку страны в государственном Кремлевском дворце 25 декабря. На праздник пригласили 113 ребят из городов и сел Тюменской области, сообщает региональный департамент образования и науки.

В составе делегации - отличники, победители и призеры конкурсов и олимпиад, активисты общественных объединений, дети из многодетных, замещающих семей, дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участников боевых действий. Возраст ребят - от 8 до 13 лет включительно. Участников делегации отбирали на конкурсной основе.

В Москве тюменских школьников ждет насыщенная культурная программа. Ребята побывают на обзорной экскурсии по территории Московского Кремля, а также познакомятся с историей государства в музее "Государев двор в Измайлово".

Особое внимание в поездке уделено безопасности ребят. Кроме сопровождающих педагогов в делегацию вошли медицинские работники и сотрудник правоохранительных органов.