  • 22 декабря 201922.12.2019воскресенье
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер западный

Тюменцы предпочитают покупать вторичное жилье, считают эксперты

Общество, 10:06 22 декабря 2019

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Снижение темпов роста спроса на покупку жилья по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в 2018 году отмечают специалисты тюменского рынка недвижимости.

Руководитель одного из тюменских банков Ольга Скосырская рассказывает, что жители региона чаще всего покупают в ипотеку именно вторичное жилье, это 80% от всех сделок 2019 года. Выбор понятен – в такую квартиру можно заехать уже в день сделки и передачи ключей. Чаще всего тюменцы приобретают квартиры средней площади 45-51 кв. м.

Кстати, именно сейчас, в декабре, застройщики и риэлторы зачастую распродают квартиры, которые числятся в их базах, а банки идут на понижение ставок и придумывают акции, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 22.12.2019Фильм "Тобол" претендует на премию "Золотой орел" в пяти номинациях
15:14 22.12.2019Борьбу с социально-значимыми заболеваниями обсудили в Тюмени
12:58 22.12.2019В Тюменском районе "зажигают" праздничные елки
11:49 22.12.2019Избушка на курьих ножках и Баба-яга украсят одно из сел Тюменской области