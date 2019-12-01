Тюменцы предпочитают покупать вторичное жилье, считают эксперты

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Снижение темпов роста спроса на покупку жилья по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в 2018 году отмечают специалисты тюменского рынка недвижимости.

Руководитель одного из тюменских банков Ольга Скосырская рассказывает, что жители региона чаще всего покупают в ипотеку именно вторичное жилье, это 80% от всех сделок 2019 года. Выбор понятен – в такую квартиру можно заехать уже в день сделки и передачи ключей. Чаще всего тюменцы приобретают квартиры средней площади 45-51 кв. м.

Кстати, именно сейчас, в декабре, застройщики и риэлторы зачастую распродают квартиры, которые числятся в их базах, а банки идут на понижение ставок и придумывают акции, пишет "АиФ - Западная Сибирь".