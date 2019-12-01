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Избушка на курьих ножках и Баба-яга украсят одно из сел Тюменской области

Общество, 11:49 22 декабря 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

В селе Большое Сорокино поселилась Баба-яга. Ее создала команда энтузиастов из снега и льда.

Избушка на курьих ножках с хозяйкой Бабой-ягой и ее котиком до весны будет стоять у сельской школы. Сказку для детей и взрослых решили создать по инициативе и при поддержке директора школы Ольги Голендухиной, а ее супруг Александр провел самые сложные подготовительные работы, построив устойчивую основу для будущей композиции.

Отметим, что все это энтузиасты сделали совершенно бескорыстно. В этот раз в группе мастеров трудились три тюменца, два юргинца и четыре сорокинца. Они строили избушку трое суток, не считая времени на подготовительные работы.

Сколько тонн снега ушло на создание избушки на курьих ножках — сказать невозможно. Следующая снежно-ледяная композиция появится в одном из сел под Тюменью, сообщает "Тюменская область сегодня".

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11:49 22.12.2019Избушка на курьих ножках и Баба-яга украсят одно из сел Тюменской области