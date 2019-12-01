В Тюменском районе "зажигают" праздничные елки

| Фото: пресс-служба Тюменского района | Фото: пресс-служба Тюменского района

В Тюменском районе начинают работать праздничные площадки с новогодними елками. Торжественные мероприятия уже прошли в Каскаре, Ембаево, Боровском и Богандинском.

Театрализованное представление, игры, конкурсы, подарки, а также горячий чай и сушки порадовали зрителей. В селе Ембаево елку торжественно открыли пингвины Мадагаскара. Они сначала чуть не похитили зеленую красавицу, но благодаря помощи маленьких зрителей елка осталась на своем месте.

На открытии елки в Каскаре был развернут волшебный театр без кулис - здесь вспомнили бессмертную сказку Гофмана “Щелкунчик”. А в Богандинском состоялся показ новогодней сказки "В школе Снегурочек". Сказка получилась не только интересной, но и очень яркой благодаря красивейшим декорациям, костюмам и прекрасной игре актеров, сообщает "Вслух.ру".