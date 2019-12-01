  • 22 декабря 201922.12.2019воскресенье
  • USD62,4071
    EUR69,3780
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер западный

В Тюменском районе "зажигают" праздничные елки

Общество, 12:58 22 декабря 2019

пресс-служба Тюменского района | Фото: пресс-служба Тюменского района

В Тюменском районе начинают работать праздничные площадки с новогодними елками. Торжественные мероприятия уже прошли в Каскаре, Ембаево, Боровском и Богандинском.

Театрализованное представление, игры, конкурсы, подарки, а также горячий чай и сушки порадовали зрителей. В селе Ембаево елку торжественно открыли пингвины Мадагаскара. Они сначала чуть не похитили зеленую красавицу, но благодаря помощи маленьких зрителей елка осталась на своем месте.

На открытии елки в Каскаре был развернут волшебный театр без кулис - здесь вспомнили бессмертную сказку Гофмана “Щелкунчик”. А в Богандинском состоялся показ новогодней сказки "В школе Снегурочек". Сказка получилась не только интересной, но и очень яркой благодаря красивейшим декорациям, костюмам и прекрасной игре актеров, сообщает "Вслух.ру".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 22.12.2019Фильм "Тобол" претендует на премию "Золотой орел" в пяти номинациях
15:14 22.12.2019Борьбу с социально-значимыми заболеваниями обсудили в Тюмени
12:58 22.12.2019В Тюменском районе "зажигают" праздничные елки
11:49 22.12.2019Избушка на курьих ножках и Баба-яга украсят одно из сел Тюменской области