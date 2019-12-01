24 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в областной думе (ул. Республики, 52, Большой зал) пройдет встреча с лауреатами областной премии им. Виктора Муравленко за 2019 год.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, Большой зал) начнется пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 16 часов в Общественной палате Тюменской области (ул. Советская 61, 5 этаж, малый зал) начнется круглый стол по обсуждению проекта федерального закона "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации".

В Тюмени в спортивном комплексе "Центральный" (Орджоникидзе, 60) пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по брейк-дансу.

В Ишиме в 12 часов по адресу ул.К Маркса, 68 начнется открытие кадрового центра "Работа России".

Этот день в истории:

1777 - капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открывают остров, который 2 января Кук называет островом Рождества.

1801 - английский механик-конструктор Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

1900 - за границей вышел первый номер "Искры" - первой общерусской газеты РСДРП.

1914 - негласное перемирие на Западном фронте Первой мировой войны.

1941 - Великая Отечественная война: ставкой вновь сформирован Брянский фронт.

1943 - начало крупного наступления советских войск на Правобережной Украине.

1951 - Ливия была провозглашена независимым суверенным государством - Соединенным Королевством Ливия во главе с королем Идрисом I.

1979 - первый успешный запуск французской ракеты-носителя "Ариан".

1982 - первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

1991 - Российская Федерация заменила СССР в ООН.