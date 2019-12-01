25 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание Совета при Тюменской облдуме по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения.

В Тюмени в 11 часов в Тюменском учебном центре федеральной противопожарной службы (ул. 30 лет Победы, 40) начнется мастер-класс по технике пожарной безопасности для тюменцев старше 55 лет.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в лечебно-реабилитационном центре "Верхний бор" начнется акция "Новогоднее чудо".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция начальника Управления Росгвардии по Тюменской области Евгения Симакова "Итоги служебно-боевой деятельности управления Росгвардии по Тюменской области за 2019 год и безопасность граждан в период новогодних праздников".

В Тюмени в 14 часов в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а, 1 мкр.) начнется награждение юных тюменцев, завоевавших награды на соревнованиях различного уровня.

В Тюмени в 15 часов на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) откроется площадка ГТО.

Этот день в истории:

800 - коронация Карла Великого титулом "император Запада" в Риме.

1000 - Иштван I Святой коронован королем Венгрии.

1492 - на острове Эспаньола Колумбом основано первое в Новом Свете поселение — Ла-Навидад.

1759 - в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.

1946 - в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1991 — отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия). В 19 часов 35 минут над Кремлем флаг СССР сменяется флагом России. Советский Союз прекращает свое существование.

1993 - вступила в силу действующая Конституция России, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

2010 - начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.