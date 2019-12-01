Александр Моор: реализация нацпроектов позволит достичь стратегических целей

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Реализация национальных проектов на территории Тюменской области идет в соответствии с утвержденным планом. Об этом во время традиционной пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор.

"Все ключевые объекты в разных сферах сданы. Так, по строительству жилья регион находится в тройке лидеров по объемам ввода квадратных метров жилья на число населения; в несколько раз перевыполнена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. До конца года будут введены в эксплуатацию объекты социальной сферы: в Ишиме - ДК "Стрехнино", в Исетком - детский сад. 2020 год пройдет под эгидой развития первичного звена здравоохранения",- пояснил он.

В ежегодной пресс-конференции принимают участие представители 50 редакций федеральных, региональных, городских и районных СМИ.

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Ирина Кургузова