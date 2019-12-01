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Александр Моор прокомментировал экспортный потенциал тюменского региона

Губернатор, 15:45 24 декабря 2019

admtyumen.ru

Около 180 предприятий Тюменской области поставляют свою продукцию на внешние рынки. Меры для стимулирования предприятий-экспортеров будут сохранены, заверил губернатор региона Александр Моор в ходе пресс-конференции.

"Работа идет напряженная. Хотелось бы, чтобы темпы выхода тюменских компаний на внешние рынки были бы динамичнее. Около 180 компаний региона уже экспортируют. Это принципиально важное направление - предприятия должны или отыгрывать внутренний рынок в конкурентной борьбе, или выходить на внешние. В 2020 году будут продолжены совместные выезды на международные выставки. Одна из форм поддержки, которую предложим - проведение маркетинговых исследований рынков, которые интересны тюменским предприятиям", - пояснил он, добавив, что у компании СИБУР также есть собственная программа поддержки экспорта для тех производств, которые будут использовать его продукцию в качестве сырья.

admtyumen.ru

Дарья Казакова

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# Александр Моор , промышленность , СИБУР Холдинг , экономика

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