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Губернатор: Арктика станет одним из трех основных направлений работы НОЦа

Губернатор, 15:55 24 декабря 2019

www.yanao.ru

55 научно-исследовательских проектов предстоит реализовать Западно-Сибирскому научно-образовательному центру, который создан общими усилиями Тюменской области, Ямала и Югры.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей традиционной предновогодней пресс-конференции 24 декабря.

"Большая организационная работа по созданию Западно-Сибирского научно-образовательного центра завершена, программа работы утверждена. Некоторые из исследовательских проектов уже находятся в стадии реализации", - сообщил губернатор.

Западно-Сибирский научно-образовательный центр будет заниматься проблематикой, актуальной на мировом уровне, подчеркнул Александр Моор. В частности, одним из трех основных направлений работы центра является Арктика.

"Тема Арктики - ключевая для России и всего мира. В этом нет сомнений, особенно с учетом происходящих климатических изменений. В нашем научно-образовательном центре арктической проблематикой будут заниматься тюменские, ямальские и зарубежные ученые. Уверен, что разработки наших земляков будут востребованы", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , НОЦ , пресс-конференция

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