В Тюменской области продолжат развивать сельскохозяйственную кооперацию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программа по поддержке предпринимателей, которая действует в рамках нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", будет продолжена и при необходимости расширена средствами областного бюджета, заверил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей традиционной предновогодней пресс-конференции 24 декабря.

"Если живешь в сельской местности, нужно извлекать из этого плюсы", - заявил глава региона, отвечая на вопрос о сельском предпринимательстве. Александр Моор подчеркнул, что для многих необходим стартовый капитал и обратил внимание на возрастающую роль в поддержке фермеров и владельцев ЛПХ сельскохозяйственных кооперативов. "Кооперативы должны не только закупать продукцию, но и иметь возможность ее перерабатывать. В этом направлении мы разрабатываем новые способы поддержки", - сказал он.

Губернатор отметил и важность продолжения образовательных программ, действующих в регионе. "Всем, кто хочет открыть свое дело, заняться фермерством, нужно сначала дать необходимые знания, которые помогут избежать ошибок и быстрее достичь успехов", - считает Моор.

Ирина Кургузова