  • 24 декабря 201924.12.2019вторник
  • USD62,2499
    EUR68,9978
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

Александр Моор: у открытой информационной политики нет недостатков

Политика, 17:02 24 декабря 2019

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен по-прежнему оставаться информационно открытым для средств массовой информации и интернет-аудитории. Об этом он заявил на своей традиционной предновогодней пресс-конференции 24 декабря.

"Недостатков у открытой информационной политики нет", - имея в виду свой личный опыт, подчеркнул глава региона, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Губернатор отметил, что обсуждение высказанных людьми критических замечаний помогает принимать верные управленческие решения.

"В сегодняшних условиях принимать управленческие решения можно, только слыша, чувствуя, понимая и анализируя разные точки зрения, и, в первую очередь, критические высказывания. Ведь если все согласны и критики нет, то получается, что нечего и обсуждать. Чем больше у жителей региона существует возможностей высказаться и донести до власти свою позицию, тем эффективнее наша работа", - убежден Александр Моор.

Евгений Бабенко

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 24.12.2019Депутаты Тюменской городской думы подвели итоги работы за год
17:02 24.12.2019Александр Моор: у открытой информационной политики нет недостатков
15:51 24.12.2019В Тюменской области продолжат развивать сельскохозяйственную кооперацию
12:01 24.12.2019Степан Киричук: важные вопросы города нужно решать в диалоге с обществом