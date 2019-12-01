Александр Моор: у открытой информационной политики нет недостатков

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Губернатор Тюменской области Александр Моор намерен по-прежнему оставаться информационно открытым для средств массовой информации и интернет-аудитории. Об этом он заявил на своей традиционной предновогодней пресс-конференции 24 декабря.

"Недостатков у открытой информационной политики нет", - имея в виду свой личный опыт, подчеркнул глава региона, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

Губернатор отметил, что обсуждение высказанных людьми критических замечаний помогает принимать верные управленческие решения.

"В сегодняшних условиях принимать управленческие решения можно, только слыша, чувствуя, понимая и анализируя разные точки зрения, и, в первую очередь, критические высказывания. Ведь если все согласны и критики нет, то получается, что нечего и обсуждать. Чем больше у жителей региона существует возможностей высказаться и донести до власти свою позицию, тем эффективнее наша работа", - убежден Александр Моор.

Евгений Бабенко