Александр Моор рассказал, какие новые спортивные объекты построят в регионе

| Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru | Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru

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Создание инфраструктуры для занятий массовым спортом по-прежнему остается в приоритете. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время ежегодной итоговой пресс-конференции 24 декабря.

Начато строительство центра спортивной гимнастики в Тюмени, крытого плавательного бассейна в Тобольске, двух спортивных комплексов в Тюменском и Ярковском районах.

"В 2020 году начнем строить гимнастический центр в Тобольске, два бассейна в Ялуторовске и Заводоуковске. В Тюмени заканчивается оформление земельных участков на бывшем стадионе "Локомотив", затем начнется проектирование большой футбольной школы с большим полем и помещениями для занятий мини-футболом", - сказал глава региона.

По его словам, первая ледовая арена Тюмени - Дворец спорта "Рубин" - уже устарел. Ведется поиск проекта и места для строительства более современного ледового дворца вместимостью на 5,5–6 тыс. мест в 2020-2021 годах.

"В Тюмени не хватает "льда", мы постараемся реализовать мечту – построить два-три ледовых комплекса для занятий хоккеем и более вместительную ледовую арену", - сказал Александр Моор.

Ирина Кургузова