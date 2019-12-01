Александр Моор назвал три события, которые вызвали у него больше всего эмоций в 2019 году

| Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru | Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru

Победу клуба "Тюмень" в чемпионате России по мини-футболу, защиту проекта Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня в Москве и открытие нового производства КРиММ назвал самыми эмоциональными событиями 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 24 декабря.

Глава региона признался, что он футбольный болельщик со стажем. "Эмоции, которые наши футболисты подарили, я чуть все нервы не оставил в финале чемпионата России. 20 лет клубу "Тюмень", юбилей области, эта победа стала хорошим подарком", - отметил Александр Моор. По его мнению, главное в этом событии не только победа, но и то, что она стала результатом большой, системной работы.

"У нас своя хорошая школа, свои звезды, которые играют в основном составе, а за их спинами уже стоит сильная молодежь. Это говорит о том, что мы сможем показывать стабильно высокий результат", - пояснил губернатор.

Защита проекта НОЦа в августе, по признанию Александра Моора, заставила его снова почувствовать себя студентом, которому за десять минут надо рассказать самое главное и ответить на вопросы по существу.

Запуск завода по переработке картофеля агрофирмы "КРиММ" в Упорово вызвал у главы области особую радость. Этот случай показывает, что тюменские бизнесмены в АПК умеют не только производить, но и создавать уникальные производства.

"Человек занялся сельхозпредпринимательством, создал компанию, и, несмотря на хорошее, устойчивое положение, не почивает на лаврах, а думает о будущем и развивается", - подчеркнул губернатор.

Дарья Казакова