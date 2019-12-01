Александр Моор прокомментировал софинансирование программ для Курганской области

| Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru | Фото: Даниила Савиных, admtyumen.ru

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Проблема Курганской области с канализационными сооружениями, если ее не решить, может нести негативные последствия и для Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Моор, комментируя софинансирование программ соседнего региона.

Напомним, Тюменская и Курганская области совместно разработали соглашение, направленное на стабилизацию экологической ситуации. В частности, речь идет о реке Тобол, связывающей обе территории.

Существующие канализационные системы в Кургане не справляются с нагрузкой - объекты были построены в середине прошлого века и не ремонтировались. Исключить риск сброса неочищенных канализационных сточных вод в реки Тобол, Миасс, Исеть без работ по реконструкции невозможно. На эти цели, в том числе, и пойдут средства Тюменской области.

"Будут ли новые совместные проекты - предсказать невозможно. Если возникнут ситуации, которые будут нести риски для обеих территорий, обсудим индивидуально каждую", - сообщил Александр Моор. Он подчеркнул, что федерация также финансово помогает Курганской области для решения социально-экономических проблем.

Дарья Казакова